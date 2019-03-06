Ежедневные двухчасовые прогулки в парке продлевают жизнь

Наслаждение природой приносит пользу душе и телу, говорят врачи.

Учёные провели исследование с участием 20 тысяч человек. Они опросили людей и пришли к выводу, что ежедневные двухчасовые прогулке в парке, лесе или на пляже продлевают жизнь. Человек получает тройную пользу: дышит свежим воздухом, проявляет физическую активность и приводит в порядок собственные мысли. Как правило, во время прогулок в парке хорошо думается. Так происходит потому что мозг получает достаточное количество кислорода. Ходьба способствует хорошей циркуляции крови, а это положительно сказывается на мыслительном органе.

Два часа на природе по воздействию на здоровье человека заменяют 150 минут в тренажёрном зале. Участники исследования, которые проводили мало времени в парках, часто жаловались на плохое самочувствие. Более того, они неоднократно сталкивались с депрессией, принимали таблетки, что сокращало их жизнь. Человек на природе испытывает умиротворение. Он чувствует себя хорошо, накапливает энергию и лучше справляется с неприятностями. Регулярные прогулки на свежем воздухе могут исцелить болезни. Например, диабет второго типа неплохо поддаётся лечению на ранней стадии. Для этого следует изменить рацион и вести активный образ жизни.

Многие писатели говорили, что во время прогулок в парке у них активизируется умственная деятельность. Нередко в лесу в головах поэтов рождались великолепные стихи. Прогулки в парках не только укрепляют здоровье, продляют жизнь, придают человеку сил, но даже развивают творческие способности.