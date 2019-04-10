Замена порции красного мяса на филе рыбы снижает риск преждевременной смерти на 17%

Продлить свою жизнь может каждый человек благодаря изменению привычек.

Британские медики провели крупное исследование в США. Они изучили предпочтения американцев в области питания и сделали определенные выводы из проделанной работы. Как показывает статистика, замена порции красного мяса в день на филе рыбы снижает риск преждевременной смерти на 17%. Вместо курицы лучше выбирать тунца, овощи и фрукты. Замена свинины яйцами уменьшает риск скоропостижной кончины на 10%, жирной говядины на зерновые культуры – на 12%.

Сотрудники Гарвардского университета провели собственное исследование. Они говорят, что замена двух кусочков бекона или одного бутерброда с колбасой на завтрак морской рыбой снижает риск преждевременной смерти аж на 25%. В исследовании участвовали 81 тысяча человек разных возрастов.

Новая работа учёных показала, сколь важно подбирать разумный рацион. Красное обработанное мясо пользуется большой популярностью у покупателей. Однако этот продукт логичнее заменить более здоровыми. Белки, содержащиеся в мясе, можно получить из яиц и орехов. Даже коровье молоко, которое критикуют диетологи, поскольку оно влияет на фигуру, выглядит предпочтительнее, чем свинина.

Современные домашние животные получают от хозяев корм, наполненный химическими веществами, предназначенными для набора массы. В результате сейчас они растут очень быстро, но при употреблении той же свинины, человек рискует подорвать здоровье. Вместе с тем врачи не рекомендуют полностью отказываться от мяса.

В пище животного происхождения находятся вещества, необходимые человеку. Желательно сократить потребления мяса и тщательнее относиться к выбору производителя. Как правило, животные, выращенные домашними хозяйствами, получают более здоровый корм и именно такой продукт выгоднее покупать потребителям, чем предлагаемый крупными пищевыми предприятиями.