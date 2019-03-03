Минус 3 кг за сутки! Эксперты раскрыли главный секрет черешни

Сегодня, 18:51 \\ Здоровье

Ягода не только сожжёт килограммы, но и улучшит кожу, зрение и волосы.

Ценность черешни бесспорна, уверены ученые. Она богата микроэлементами и минералами, которые отвечают за цветущий внешний вид, крепкие нервы и безотказную работу сердечно-сосудистой системы. В несть все жизненно важные компоненты, витамины В, кальций, фосфор, железо и, главное, каротиноид — предшественник витамина А, который замедляет процессы старения.

Черешню можно употреблять каждый день. Она существенно оздоровит организм и придаст ясность мыслям, также ягода прекрасно тонизирует и укрепляет иммунитет. Правда, тем, кто сидит на диете, эксперты рекомендуют выбирать несладкие сорта, тогда ущерба для фигуры не будет.

Также эксперты раскрыли главный секрет черешни. С этой ягодой можно устраивать разгрузочные дни. Минус 3 кг за сутки! - вполне реальный результат, если выбрать несладкий сорт или черешню можно заменить вишней. Но злоупотреблять такими «разгрузками» нельзя.

С осторожностью есть черешню нужно тем, кто имеет проблемы с ЖКТ. Ягода богата пектинами (растворимой клетчаткой). Они очищают кишечник от токсинов, шлаков, излишков желчных кислот, радионуклидов и ненужных бактерий, что может привести к дискомфорту в желудке или непроходимости кишечника.

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Автор - Шура Аш
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