Огурцы того не стоят! Врачи составили ТОП-4 вредных последствий работы на огороде

Желание вскопать очередную грядку может закончиться инсультом.

В эпоху популярности здорового образа жизни люди делают всё для того, чтобы прожить долгую и безболезненную. Однако, есть те, кто совершенно неправильно трактует данную философию и разрушает своё здоровье. Речь идёт о жителях крупных городов, отдающих предпочтение работе на дачном участке, нежели отдыху на море или природе.

Врачи проанализировали ситуацию в России и составили ТОП-4 вредных последствий работы на огороде. Также они отметили, что важно различать активный образ жизни и вскапывание грядок для посадки овощей. По словам экспертов, огурцы не стоят того, чтобы расплачиваться за них здоровьем спины и суставов.

Во-первых, риск подцепить опасные бактерии существует везде, однако на огороде он увеличивается в 2 раза. Ежедневный контакт с почвой, а также использование различных химических средств для устранения вредителей могут спровоцировать ослабление иммунной системы и расстройство пищеварительной системы.

Во-вторых, информация о том, что работа в огороде улучшает осанку и способствует разминке всех мышц тела является мифом. Учёные провели тонкую параллель с бегом, который может быть крайне травмоопасным. По их словам, также происходит и с работой на дачном участке. Вместо разминки человек получает застой мышц и замедление циркуляции крови. Виной тому неудобные позы во время работы и использование тяжёлого инвентаря.

В-третьих — садоводческая работа может стать причиной сердечно-сосудистых заболеваний, поскольку человек склонен переусердствовать в своей работе и излишне нагружать мышцы органа. Сердечный приступ и инсульт могут стать последствиями такого «отдыха».

В-четвёртых — за несколько лет такой работы, у человека могут появиться проблемы с мышцами лодыжек и ступней, что чревато ухудшением равновесия и гибкости.