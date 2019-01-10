Падение во время школьной экскурсии вызвало у маленького британца заражение крови

Сегодня, 13:17 \\ Здоровье

Ребенок неделю ходил с царапиной, пока странное покраснение не заметила мать мальчика.

 

Маленький Эван в конце мая поехал с классом на экскурсию в зоопарк. Там восьмилетний мальчик упал и несильно поранил руку. Когда спустя неделю его мама Александра Радди заметила покраснение, она решила обратиться к врачу.

В больнице уже закончилось время приема, но британка решила, что промедление может быть опасным для мальчика. И оказалась права – у Эвана диагностировали заражение крови. Это заболевание крайне быстро развивается и может привести к летальному исходу. Ежегодно в Англии от сепсиса умирают около 15 тысяч человек.

Ребенка успели спасти. Мальчику прописали курс антибиотиков и сейчас его жизнь в безопасности.

Александра призналась, что сначала ей было даже неловко, за то, что она подняла панику из-за царапины. Но ее мнение изменилось, когда она услышала диагноз. По совету друзей женщина поделилась историей и фотографией раны ребенка в социальных сетях. Она надеется, что это может помочь родителям внимательнее относиться даже к, казалось бы, незначительным ранкам детей.

Недавно интуиция помогла спасти еще одного ребенка в Британии. Врач поставил неверный диагноз младенцу с пороком сердца и не прописал никакого лечения. Мать малыша почувствовала неладное и обратилась к другому доктору. Младенца срочно прооперировали и спасли ему жизнь. Если бы в тот вечер мать не обратилась к другому врачу, мальчик вряд ли бы выжил.

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