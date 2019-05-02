Учёные создали приложение для лечения анорексии

Девушки в возрасте от 12 до 25 лет находятся в зоне риска развития анорексии.

Долгие годы анорексия считалась психическим заболеванием. Однако, недавно учёные проведи исследование и пришли к выводу, что это сугубо расстройство пищевого поведения. Они проанализировали ситуацию во всём мире и создали приложение для лечения анорексии, обучающее больного снова есть.

По статистике, 22% опрошенных россиянок, в возрасте от 12 до 25 лет, «сидели» на диетах более 5 раз в жизни. Кроме того, анорексия является третьей из самых распространенных хронических заболеваний среди подростков.

По словам специалистов, доказательством их теории является еда. Защищая свой новаторский метод, ведущий автор статьи и профессор Пер Содерстен заявил: «Страдающие анорексией пациенты, могут нормализовать свой рацион питания с помощью приложения на их смартфоне, которое даёт отзыв на потребляемую ими пищу. В отличие от неэффективного стандартного лечения, большинство из моих подопытных восстановили нормальный вес, а их здоровье улучшилось. Из сотни пациентов только у некоторых случались срывы».

Содерстен заявил, что намерен изменить взгляд на будущее, нацелившись на пищевое поведение. Он уверен, что его метод — это новая перспектива лечения, которая может помочь сотням молодых девушек, мечтающих о нездоровой худобе.