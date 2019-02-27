«В темноте вкуснее». Врачи назвали главную проблему, мешающую похудеть

Переедание – главный признак, выдающий ваши ограничения в еде.

Любая диета строится на том, что в той или иной степени человеку будет недоступен определённый ряд продуктов. Чаще всего под запрет попадают его любимые продукты.

Врачи являются ярыми противниками таких диет. С психологической точки зрения переедания во время диеты вполне оправданы и ожидаемы. Этот механизм срабатывает за счёт того, что организм и мозг резко получают отказ от того, чего действительно желают: любимый десерт или же паста с жареным беконом. В таких ситуация сила воли находится максимально на грани.

Если длительность диеты более 10 дней, в эти сроки, чаще происходят срывы, которые могут затянуться на неделю и даже месяца. Сначала начинаются переедания в повседневных приёмах пищи в виде добавок, которые просит не ваш желудок, а изголодавшееся сознание. После это перерастает в ночные походы к холодильнику, ведь в темноте вкуснее и никто не видит. Если запустить ситуацию, то можно «заработать» компульсивное переедание, означающее неконтролируемое поглощение пищи без чувства голода.

Все эти срывы затормаживают процесс похудения, повторяя каждый раз с новой силой.

Но выход из ситуации есть. Для этого необходимо грамотное составление рациона питания с умеренным дефицитом калорий и разнообразным меню, а отказа от вредных продуктов должен происходить постепенно.