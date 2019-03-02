Прыщи, перхоть, два глиста – Неожиданный симптом на лице «кричит» о паразитах в организме

Сегодня, 18:51 \\ Здоровье

Прыщи могут быть главным признаком глистов. Если при этом есть и перхоть — нужно к врачу.

По словам медиков, в России насчитывается свыше 70 видов паразитов, и каждый человек находится в зоне риска заражения. Черви живут и размножаются незаметно для глаз человека. Он может прожить много лет и не знать о том, что у него внутри находится 40 метровый «друг». Паразиты могут обитать везде — в лёгких, сердце, почках, печени и глазах.

Недавно учёные провели исследование и выявили неожиданный симптом на лице, который «кричит» о паразитах в организме. В данном случае можно пошутить про прыщи, перхоть и два глиста. Однако тем, кто страдает перечисленными симптомами не до шуток. Глисты являются самыми распространёнными среди паразитов. Они живут в кишечнике человека, вызывая множество заболеваний. В их числе: аллергия, снижение иммунитета и веса, анемия, ночной зуд вокруг анального прохода, кожные высыпания и перхоть.

На втором месте располагаются аскариды, которые могут жить в организме человека до 1 года. Чаще всего они вызывают заболевания кожи и бронхиальную астму. Также врачи рекомендуют быть более внимательными к детям. По статистике, каждый 4-й ребенок заражён лямблиями. Это паразит, который высасывает из организма все полезные вещества, что приводит к ослаблению иммунитета, нарушению работы печени, желчного пузыря и протока, а также тонкого кишечника.

Любителям охоты стоит опасаться паразита под названием бычий цепень, который попадает в организм через плохо прожаренное мясо и может вырастать до 40 метров в длину. Высокая температура и аллергические кожные проявления могут говорить о наличии паразитов, поэтому не стоит медлить и заниматься самолечением. В больнице человеку окажут не только специализированную помощь, но и расскажут о том, как не заразиться паразитами в дальнейшем.

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Автор - Юлия Брик
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