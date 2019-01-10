iКашель: Учёные разработали приложение диагностики кашля

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Анализируя услышанный кашель оно может распознать пневмонию, бронхит и астму.

Видимо, австралийским исследователям надоело обращаться к врачам после каждого маленького кашля. Учёные Квинслендского университета разработали приложение диагностики кашля. Работающее на смартфонах приложение способно определить тип кашля и отвечающую за это болезнь.

Приложение использует обученную нейросеть, способную по звуку определить тип кашля: сухой, мокрый, хриплый, звонкий и другие. В отличие от педиатров, нейросеть способна распознать редкие тембры кашля, что по сути делает ее незаменимой.

В ходе клинического испытания были проверены 585 детей в возрасте от 29 дней до 12 лет. Испытания приложения показали крайне высокий процент точности — 97%. По мнению авторов, такая технология способна предотвратить множество болезней на ранней стадии и существенно облегчить жизнь людям. Такое приложение может помочь людям, живущим отдаленно от больниц и просто не любящим походы в больницу.

По словам автора приложения Уданте Абейранте, болезни лёгких и дыхательных путей являются крайне недооценёнными людьми, ведь на их долю приходится треть умерших в мире.

Остается неясным, когда приложение выйдет на рынок и будет ли оно платным. Пользователи Сети оценили данную новость, но в шутку предположили, что если бы за его разработку отвечала Apple, то оно называлось бы iКашель и стоило не меньше $1000. 

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Автор - Олег Некрасов
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