Медики рекомендуют не пить и не есть ничего ледяного в жару

Слишком холодные продукты могут вызвать простуду и стресс у организма.

Специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал не травмировать разгоряченный летней жарой организм и охлаждаться морсом или прохладной водой. Пить следует небольшими глотками.

Не стоит есть ледяное мороженое и пить сильно охлажденные напитки. При быстром поедании лакомства холод быстро проникает в верхние дыхательные пути: происходит перепад температур, который вызывает стресс у организма и способствует развитию ОРЗ.

Совсем отказываться от мороженого специалист не призывает. Нужно лишь дождаться, пока оно немного подтает. Также в жару лучше не пить кофе, молочные коктейли и газированные напитки. А вот чай с лимоном или ягодами очень хорошо утоляет жажду в жаркие дни.

Существует убеждение, что мороженое опасно есть во время простуды. Однако этот миф развеял уже не один ученый: лакомство вряд ли может каким-либо образом повлиять на течение ОРЗ.