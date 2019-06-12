Медики рекомендуют не пить и не есть ничего ледяного в жару

Сегодня, 14:05 \\ Здоровье

Слишком холодные продукты могут вызвать простуду и стресс у организма.

 

Специалист московского департамента здравоохранения Андрей Тяжельников порекомендовал не травмировать разгоряченный летней жарой организм и охлаждаться морсом или прохладной водой. Пить следует небольшими глотками.

Не стоит есть ледяное мороженое и пить сильно охлажденные напитки. При быстром поедании лакомства холод быстро проникает в верхние дыхательные пути: происходит перепад температур, который вызывает стресс у организма и способствует развитию ОРЗ.

Совсем отказываться от мороженого специалист не призывает. Нужно лишь дождаться, пока оно немного подтает. Также в жару лучше не пить кофе, молочные коктейли и газированные напитки. А вот чай с лимоном или ягодами очень хорошо утоляет жажду в жаркие дни.

Существует убеждение, что мороженое опасно есть во время простуды. Однако этот миф развеял уже не один ученый: лакомство вряд ли может каким-либо образом повлиять на течение ОРЗ.

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