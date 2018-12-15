Бабушкины сказки: Семечки и аппендицит никогда не пересекались

Сегодня, 13:24 \\ Здоровье

Употребление этого продукта в любом количестве не спровоцирует воспаление аппендикса, если правильно работать зубами.

Турецкие и российские врачи провели параллельное исследование причин аппендицита. Результаты говорят о том, что употребление семечек, шелухи и косточек не связано с последующими проблемами с аппендиксом. В ходе исследования турецких медиков выяснилось, что семечки и аппендицит почти никогда не пересекались. Из 2000 обратившихся за помощью, только у 8 были найдены остатки семян подсолнуха вместе с другой пищей.

Получается, что поедание семечек безопасно для аппендикса, а все предупреждения – это бабушкины сказки? Не совсем так. Семечки и шелуха не спровоцируют аппендицит, если их тщательно пережёвывать. Любая пережёванная пища безопасна. Об этом говорит и российский врач Сергей Вялов. То же самое касается косточек от фруктов и ягод, которые иногда случайно попадают в желудок. Во время исследования только 1 пациент был госпитализирован из-за косточки от персика. Она достаточно крупная, поэтому создала ряд проблем в желудочно-кишечном тракте. В любом случае специалисты рекомендуют своевременно обращаться за помощью, когда ощущается острая боль в области живота. Это позволит избежать острых форм болезни, включая перитонит.

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Автор - Антон Словацкий
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