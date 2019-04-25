Молочные продукты разрушают почки – учёные

Дискомфорт и общий озноб являются первыми признаками почечной патологии.

Благодаря многолетним исследованиям канадских учёных был выявлен опасный тандем, приводящий к тяжелым заболеваниям почек. Оказалось, что большое количество палящего солнца в тёплое время года и потребление в этот период молочных продуктов может обернуться разрушением одного из важнейших органов человека.

Всё дело в том, что переизбыток витамина D, который, как раз-таки, содержится в лучах солнца и кисломолочных продуктах, начинает отравлять организм. В таком состоянии анализ крови показывает повышенное содержание кальция и паратирина, что вызывает хроническую болезнь почек третьей степени.

При поражении почек человек страдает задержкой воды, что ведёт за собой сильные отёки лица и тела, а также болезненностью мочеиспускания и возникновение мочекаменной болезни.

При выявлении патологии специалисты исключают из рациона молочную продукцию, бобовые, жирное мясо и шоколад. На смену этого приходят овощи на пару, нежирное мясо, сухофрукты, мёд и крупы.

Именно по этой причине в летнее время врачи настоятельно рекомендуют снизить потребление творога, молока, сыров, сметаны и йогурта.

Если человек следит за потреблением калорий, то добрать белок можно с помощью альтернативных продуктов. Например, коровье молоко и йогурты можно легко заменить на растительные: соевый, кокосовый, рисовый или овсяный. А альтернативу творогу и сырам может составить сыр тофу, который имеет множество вкусов. Он может быть как сладким, так и солёным, а также из него можно делать отличные веганские сырники.