Главный друг жира. Врачи развеяли популярный миф о похудении

Сегодня, 03:17 \\ Здоровье

Жевательная резинка подавляет голод и не имеет калорий – именно это вводит в заблуждение худеющих людей.

В описании многих диет авторы прописывают пункт про мятную жвачку, описывая её «полезные» свойства, способные помочь при похудении.

Ранее считалось, что жуя жевательную резинку мятного вкуса можно хорошенько перебить голод и не накинуться на очередной соблазн в виде торта, шоколадки или картошки фри. Также никто не задумывался о калорийности таких жвачек, особенно тех, на упаковке которых написано «без сахара». Это есть ничто иное как продуманный маркетинговый ход. Есть посмотреть состав жвачки, можно увидеть не только разнообразие неизвестных слов, являющимися добавками, но и калорийность продукта на 100 грамм.

Обычно калорийность мятной жевательной резинки ничем не отличается от фруктовой. Их энергетическая ценность, в среднем, составляет около 70 грамм углеводов, что равно 280 калориям. Все эти калории являются быстрыми и состоят из сахара, а на самой упаковке вы можете найти большое количество разновидностей сахарозы.

Врачи являются ярыми противниками жвачек. Мало того, что жевательная резинка является чистым проявлением сахара, к тому же она совершенно не подавляет голод, а лишь сильнее провоцирует его. Это может привести к срыву и бесконтрольному поглощению пищи. А как известно: срывы – это главные друзья лишнего набора жира.

К тому же не стоит забывать о том, что жвачка провоцирует выработку желудочного сока. И если он вырабатывается на голодный желудок, то, в свою очередь, в организме нарушается кислотно-щелочной баланс, а стенки желудка получают тяжёлые повреждения. Всё это напрямую ведёт гастриту и язве желудка.

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Автор - Анастасия Васильева
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