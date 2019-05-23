При этом не нужно отказывать себе в любимых блюдах, находясь на диете.

Пищевые добавки сейчас в моде, но сложно правильно определить, что стоит покупать, а что просто опасно для здоровья. Помочь эту проблему решили эксперты, диетологи назвали 4 добавки, которые нужно включить в рацион уже сегодня. Что ж, большинство этих «супердобавок», которыми торгуют самопровозглашенные гуру в области питания и здоровья, на самом деле являются ядом, говорит эксперт. Стоит понимать, что лучше панацеи, чем народное и проверенное средство не найти, поэтому важно соблюдать пропорцию и не «перегибать».

Витамин группы D стал одним из 4 супердобавок, говорят эксперты, ведь он является важнейшим веществом необходимым организму для здоровья костей, но многие взрослые не получают ежедневно рекомендуемое количество. Немногие продукты содержат витамин D, и нашим основным средством для его производства является солнечный свет. Однако многие люди сейчас проводят долгие часы, работая в офисах, и не получают достаточно солнечного света, чтобы получить необходимое количество. Ежедневное употребление витамина D может помочь предотвратить остеопороз и остеомаляцию. Этот конкретный продукт даёт более чем достаточно для каждого дня и поможет сохранить ваши кости крепкими, если солнечный свет часто недоступен.

«Вы, наверное, слышали о пользе для здоровья рыбьего жира и жирных кислот Омега-3, которые содержатся в нем. К сожалению, это вещество не какое-то чудо-лекарство для сердца. Тем не менее, исследования показали, что ежедневное потребление одного грамма Омега-3 может защитить от сердечной смерти, внезапной смерти и инфаркта миокарда у пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями в анамнезе», - говорит диетолог.

Рыбий жир важно принимать в качестве добавок не только тем, у кого проблемы с сердцем, но всем, кто соблюдает диету. Диетическое волокно очень полезно для нормализации пищеварения, говорят эксперты. Вопрос становится проблемой, когда есть проблемы с «туалетом» и наблюдается тяжесть в животе. Именно для таких случаев важно систематически питать своё тело диетическим волокном. Четвёртый важный элемент, который поможет худеть и быть здоровым – магний. Он является ещё одним из тех «противных» минералов, которые необходимы для жизни человека, и примерно половина людей получает его не достаточно. Хорошей новостью является то, что дефицит магния обычно протекает бессимптомно. Тем не менее, у некоторых людей это связано с нарушением обмена веществ, гипертонией, мышечными сокращениями и диабетом 2 типа.

«Если вы не думаете, что получаете достаточно магния, пропустите решение любой из этих потенциальных проблем со здоровьем и возьмите эту добавку», - говорит диетолог.

Таким образом, эксперты сошлись во мнении, что приём дополнительных витаминов поможет не ограничивать себя в еде и при этом поможет сохранить здоровье.