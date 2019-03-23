Мужская сила возрастёт от приёма петрушки и её корня, говорит сексолог.

Исследование американских учёных «Мужчины, секс и эректильная дисфункция» сообщает, что каждый второй россиянин импотент. Трудно представить, что эксперты не ошиблись, но даже не смотря на это проблема имеет место быть в современном обществе. Быстрый темп жизни, большой упор на карьеру и заработок часто делают «альфа-самцов» настоящими зрителями в постели. Сексолог из Москвы утверждает, что если у мужчины ниже живота Ахиллесова пята выход всё же есть. Названо дешёвое средство для 100% потенции мужчин, подчёркивает эксперт, ссылаясь на новое исследование учёных. Оказалось, что петрушка и её корень обладают уникальными целебными свойствами. Среди неожиданных свойств этого истинно российского продукта есть особое влияние на потенцию мужчин. Принимать «препарат» стоит без особого внимания, ежедневно, то есть петрушку добавлять в готовые блюда.

Приоритет стоит отдавать свежей зелени, поскольку сухая и мороженная петрушка уже лишена эфирных масел и антиоксидантов, которые позволяют мужчине стать самцом. Также важно не соблюдать приём дополнительных медикаментов, говорит сексолог, ведь проблема импотенции может так же быстро решиться, как и усугубиться. Кроме этого приём петрушки поможет мужчине укрепить иммунитет. Поскольку петрушка является отличным источником клетчатки и витамина С, она становиться сразу же и профилактическим средством. Известно, что витамин С помогает организму бороться с любыми чужеродными бактериями, в то время как клетчатка обладает способностью выращивать здоровые бактерии в пищеварительном тракте.

Также корень петрушки содержит антиоксиданты, которые могут снижать уровень стресса. Есть высокоактивные частицы, способные разрушать клетки. Без антиоксидантов тело будет уязвимо для патогенов, говорят иммунологи. К счастью, корень петрушки содержит значительное количество витамина С, который действует как антиоксидант, который может помочь предотвратить заболевания в организме. Было проведено исследование, касающееся способности сока корня петрушки увеличивать количество глютатиона в тканях печени мышей. Результат предполагает, что сок корня петрушки был в состоянии защитить субъекта от любых вредных соединений. Единственным недостатком было то, что это исследование еще не было применено к людям. Поэтому, сексолог подводит итог: если ниже живота Ахиллесова пята, то не стоит сразу же «хоронить себя» для женщин, ведь названо дешёвое средство для 100% потенции.