Все не накачаешь! Инъекции стероидов могут привести к бесплодию у мужчин – врачи

Сегодня, 17:43 \\ Здоровье

Инъекции тестостерона адаптируют организм к прекращению его выработки.

Погоня за рельефным и накачанным телом часто приводит к неудовлетворённости собой. Неспособные изменить структуру собственного тела мужчины прибегают к помощи опасных стероидных инъекций и гормональных добавок. Такие методы зачастую не обговариваются с лечащими врачами и «горе-спортсмены» могут не подозревать о вреде лекарств для их либидо.

Доктор Брайан Левин, директор клиники Плодородия (Нью-Йорк, США) утверждает, что инъекции стероидов могут привести к бесплодию у мужчин. По сути своей систематическое применение тестостерона представляет из себя контрацептив. Тестостерон отвечает за плодородность и мужскую силу, но подсаживание организма на его получение извне приводит к обратному эффекту, известному как парадокс Моссмана-Пейси. Организм привыкает к тому, что тестостерон попадает в тело извне и перестает вырабатывать его.

Кратковременный приём тестостерона и стероидов действительно может оказать положительный эффект. Однако, доктор Кэтрин Макнайт, специалист по репродуктивной эндокринологии и бесплодию (Хьюстон, США), сообщает о том, что за последние годы большинство случаев мужского бесплодия связанно исключительно с употреблением стероидов. Также у таких мужчин наблюдается слабое семя-выделение и активное облысение.

Макнайт считает, что производители не доносят до людей всех рисков связанных с употреблением гормональных препаратов, а их продажи наоборот растут с каждым годом. Растущая тенденция откладывания зачатия потомства приводит к тому, что зачастую мужчина уже неспособен иметь детей. Такая угроза крайне опасна для демографической ситуации в мире.

Специалисты считают, что риск с употреблением стероидов не может быть оправдан. Врачи рекомендуют не заигрываться и заниматься в спокойном темпе, ведь «все не накачаешь».

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Автор - Олег Некрасов
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