Ешь шашлык, запивай соком - Томатный сок снизит холестерин у любителей красного мяса

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Польза белого мяса и растительной диеты оказалась мифом. Ученые выяснили, что они бесполезны.

На радость ценителям хорошего шашлыка ученые сделали два поразительных открытия. Первое, уровень «вредного холестерина» (липопротеина низкой плотности) не снизится от того, что красное мясо будет заменено «диетическим» белым. Это доказали специалисты из Оклендского НИИ. Исследователи проанализировали состояние группы добровольцев, которые 4 недели употребляли красное мясо. Затем группа месяц ела, то что и всегда, а потом им было предложено 4 недели есть белое мясо. После каждого «сеанса» медики брали пробы на холестерин. Оказалось, что содержание холестерина в крови не изменилось в первом и последнем периоде.

Ученые сделали вывод: менять красное мясо на белое ради снижения холестерина в крови не стоит. Кроме того, растительная пища также не снизит холестерин. Значит, истязать себя диетами ради сохранения здоровья сердечно-сосудистой системы бессмысленно. Однако, ученые продолжают настаивать на том, что питание должно быть сбалансированным и регулярным. Это и есть секрет здоровья и долголетия.

Еще один секрет долголетия обнаружили японские ученые. Он выяснили, что томатный сок снижает давление и уровень холестерина. В эксперименте, который продлился целый год, приняли участие почти 500 человек разного возраста. Они могли все время пить томатный сок в любом количестве. «Побочным эффектом» оказались нормализация давления и уровня холестерина в крови у каждого из участников.

Таким образом, можно заключить следующее: томатный сок снизит холестерин у любителей красного мяса. Главное, когда ешь сочный и жирный шашлык, запивай его соком и будешь здоров на все 100%.

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Автор - Шура Аш
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