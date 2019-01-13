Феромоны, выделяемые при нехватке витамина, делают людей лакомыми кусочками для комаров.

Общеизвестно, что недостаток витамина B1 (тиамина) приводит к слабости, вялости и анемии. В группу риска входят диабетики, люди с проблемной печенью, ожирением и пожилые люди. Симптомами нехватки тиамина являются постоянная слабость, одышка, отечность и частые ночные пробуждения. Однако, новые исследования показали, что комариные укусы — верный признак нехватки витамина В1.

Комары являются неотъемлемыми летними спутниками людей. Их визг способен пробуждать по ночам, а ноющее от укусов тело хочется начать чесать кухонной тёркой. Панацеей может послужить приём репеллентов, однако он не приемлем для некоторых групп людей. Основным действующим веществом репеллентов является диэтилтолуамид. Данное вещество способно вызвать сильные побочные эффекты и не рекомендовано для приёма рядом с источниками воды.

Чтобы избежать приёма опасного вещества и при этом повысить состояние здоровья, врачи рекомендуют принимать витамин B1. Исследования показали, что при переработке тиамина вырабатываются феромоны, делающие человека «непривлекательным» для комаров. Тиамин встречается в неочищенном рисе, яйцах, овсяных хлопьях, печени, гречке и спарже. Передозировка тиамином невозможна, ведь при его избытке он просто растворяется и выводится из организма.

Такие ароматы не ощутимы человеческим диапазоном обоняния, но хорошо уловимы комарами. Чтобы избежать укусов, необходимо принимать хотя бы 100 мг тиамина ежедневно.