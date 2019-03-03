Пища долгожителей: Названы простые продукты, которые спасают от диабета

Клубника, зелёный чай и чеснок — враги диабета. Держат в норме уровень сахара и артериальное давление.

В холодильнике можно найти разнообразные продукты, не все из которых полезны. Но мы зачастую, потребляя что-то, не обращаем на это внимания — главное значение имеют вкусовые признаки. В этом и заключается основная проблема: отсутствие полезных веществ ведёт к заболеваниям, и диабет в их числе.

Названы простые продукты, которые спасают о заболевания. Тем, кого волнует собственное здоровье, эксперты советуют пересмотреть рацион и включить туда клубнику, зелёный чай, брокколи, чеснок, яблоки и овёс. Это поможет снизить риск развития диабета, которым страдают многие — не только пожилые люди.

Если говорить про летний сезон, то это удобный случай «подсесть» на яблоки и клубнику. Лучший вариант, когда ягоды и фрукты растут под собственным присмотром. Эти продукты позволят контролировать уровень сахара в крови благодаря антиоксидантам. Снижение риска заболевания равно 27%.

Также в рацион добавить брокколи — капуста поистине творит чудеса и нормализует работу организма. Это связано с тем, что капуста повышает чувствительность к инсулину и регулирует уровень глюкозы в крови: в овоще содержится магний. В случае, если брокколи будет недостаточно, то можно добавить шпинат, огурцы, зелёную фасоль.

Кроме того, пища долгожителей — далеко не всеми любимый из-за запаха чеснок. Сфера воздействия огромна: предотвращение воспалений, снижение артериального давления и уровня холестерина в крови для людей, которые страдают сахарным диабетом 2 типа. Один зубчик чеснока в день может благотворно сказаться на здоровье.

Что касается напитков, то стоит пристраститься к зелёному чаю — это также позволит предотвратить болезнь. Вещества, которые содержатся в этом напитке, помогают поддерживать гибкость кровеносных сосудов и контролировать уровень глюкозы в крови. Зелёный чай нужно пить после приёма пищи, чтобы понизить уровень сахара.

Напомним, что диабет является одним из самым проблемных заболеваний, которое не всегда поддаётся лечению. Среди самых распространённых его симптомов стоит отметить жажду, зуд кожи, потерю веса. В основном страдают мужчины и женщины старше 40 лет, но теперь замечена тенденция на омоложение болезни.