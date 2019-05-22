ТОП-5 летних уловок: Медики рассказали, как быстро поправить здоровье на отдыхе

Активность, здоровый сон и плотный завтрак помогут нормализовать здоровье. Новые привычки не отнимают много времени, но препятствуют ожирению.

Для многих лето становится началом новой жизни, именно с приходом июня люди начинают строить планы, что они должны успеть за эти три «волшебных» месяца. В число прочих индивидуальных достижений стоит добавить универсальные — они помогут чувствовать себя хорошо на протяжении длительного периода.

Медики рассказали, как быстро поправить здоровье на отдыхе. Для этого существуют ТОП-5 летних уловок для поддержания здоровья: активность, овощи, вода, высокая активность и плотный завтрак. Только эти пять элементов, став неотъемлемой частью образа жизни, в разы улучшат самочувствие: появятся новые силы для свершений.

Например, завтрак должен быть сытным. Об этом многим из нас известно из старой пословицы: «Завтрак съешь сам...», но мало кто вникает в суть. Медики доказали, что только утренний приём пищи даёт организму необходимую энергию и питательные вещества. В рацион нужно включить цельнозерновые продукты, молоко, яйца, несладкий чай или кофе.

Если дальше развивать вопрос о питании, то важным элементом рациона являются овощи — содержат витамины и минералы, которые улучшают работу организма. Это помогает снизить риск развития заболеваний таких органов как сердце, почки, печень, мозг. Также людям, которые внимательно следят за питанием, не страшны ожирение и диабет.

Что касается сна, то он является основной составляющей здоровья, хотя немногие могут похвастаться успехами в этой сфере. Проблемы на работе и дома становятся причиной бессонницы, что ведёт к ожирению. К тому же недосып делает человека уязвимым для инфекций, ведёт к депрессии и беспокойству. Также человек замечает, что начал забывать многое — это тоже связано с недосыпом.

Кроме того, большое значение имеет количество воды, которые человек в день выпивает. Нехватка жидкости в организме неизменно приводит к обезвоживанию, усталости и головным болям. Медики рекомендуют выпивать не менее 6-8 несладких напитков каждый день, и постоянно при себе держать бутылку с водой, каждые полчаса делать глотки.

И напоследок — образ жизни должен быть активным, умеренные физические нагрузки сделают жизнь красочнее. Не нужно себя утомлять бегом и отжиманиями, но можно найти спорт по себе и радоваться — например, велопрогулки поднимают настроение и освежают. Даже бытовая работа по дому помогает укрепить мышцы и держать себя в форме.