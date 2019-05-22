ТОП-5 летних уловок: Медики рассказали, как быстро поправить здоровье на отдыхе

Сегодня, 17:02 \\ Здоровье

Активность, здоровый сон и плотный завтрак помогут нормализовать здоровье. Новые привычки не отнимают много времени, но препятствуют ожирению.

Для многих лето становится началом новой жизни, именно с приходом июня люди начинают строить планы, что они должны успеть за эти три «волшебных» месяца. В число прочих индивидуальных достижений стоит добавить универсальные — они помогут чувствовать себя хорошо на протяжении длительного периода.

Медики рассказали, как быстро поправить здоровье на отдыхе. Для этого существуют ТОП-5 летних уловок для поддержания здоровья: активность, овощи, вода, высокая активность и плотный завтрак. Только эти пять элементов, став неотъемлемой частью образа жизни, в разы улучшат самочувствие: появятся новые силы для свершений.

Например, завтрак должен быть сытным. Об этом многим из нас известно из старой пословицы: «Завтрак съешь сам...», но мало кто вникает в суть. Медики доказали, что только утренний приём пищи даёт организму необходимую энергию и питательные вещества. В рацион нужно включить цельнозерновые продукты, молоко, яйца, несладкий чай или кофе.

Если дальше развивать вопрос о питании, то важным элементом рациона являются овощи — содержат витамины и минералы, которые улучшают работу организма. Это помогает снизить риск развития заболеваний таких органов как сердце, почки, печень, мозг. Также людям, которые внимательно следят за питанием, не страшны ожирение и диабет.

Что касается сна, то он является основной составляющей здоровья, хотя немногие могут похвастаться успехами в этой сфере. Проблемы на работе и дома становятся причиной бессонницы, что ведёт к ожирению. К тому же недосып делает человека уязвимым для инфекций, ведёт к депрессии и беспокойству. Также человек замечает, что начал забывать многое — это тоже связано с недосыпом.

Кроме того, большое значение имеет количество воды, которые человек в день выпивает. Нехватка жидкости в организме неизменно приводит к обезвоживанию, усталости и головным болям. Медики рекомендуют выпивать не менее 6-8 несладких напитков каждый день, и постоянно при себе держать бутылку с водой, каждые полчаса делать глотки.

И напоследок — образ жизни должен быть активным, умеренные физические нагрузки сделают жизнь красочнее. Не нужно себя утомлять бегом и отжиманиями, но можно найти спорт по себе и радоваться — например, велопрогулки поднимают настроение и освежают. Даже бытовая работа по дому помогает укрепить мышцы и держать себя в форме. 

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Дешевле только даром: Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой за копейки

Преемник Mi A2 будет стоить примерно $245, но сохранит большинство «фишек» линейки...

Учёные: Витамин D из грибов лечит туберкулёз

Бутерброд с вешенками за 4 месяца также укрепляет иммунитет.

«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

Бесполезный кусок пластика? Apple распродаёт свои популярные смартфоны с огромной скидкой

Акция и дополнительный кэшбэк позволят сэкономить до 20 тысяч рублей.

Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Уже не тайна: Секретный самолёт готовится к первому полёту в США

 Самолет Celera 500L может нарушить баланс на международном рынке авиационных перевозок.

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.

Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

По следам чумы: Генетики выяснили происхождение Юстиниановой эпидемии

 Средневековые Британия, Византия, Франция и Испания были охвачены этим заболеванием....

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ