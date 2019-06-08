Коварный обман больных! Витамин D никого не спасает от диабета - медики

Сегодня, 15:50 \\ Здоровье

От диабета умирают ежегодно больше 2 млн человек. Витаминки не лечат заболевание. Разница в двух группах составила меньше 2-3 %. 

Самым распространённым заболеванием стал диабет 2 типа. В странах с низким и средним уровнем дохода им страдает большое количество людей. Медики долгое время уверяли население в том, что витамин D препятствует возникновению диабета 2 типа. Правда, учёные из Национального института диабета опровергли полученные ранее результаты. 

Чтобы убедиться в правильности суждений, медики наблюдали за 2423 взрослых из США — 80 % участников имели в рационе необходимый уровень витамина D. Ежедневное потребление витамина D не помогает людям с предрасположенностью к заболеванию. Участники под наблюдением исследователей находились в течение 2,5 лет. 

По окончании эксперимента медики сравнили количество людей в группах, где доза витамина D была разной: независимо от потребления добавок у людей развивалось заболевание, различие было меньше 2-3 %. Здесь также не сыграли роли такие показатели как возраст, пол или национальность. 

Это исследование считается революционным, поскольку более 50 % взрослых больных используют пищевые добавки, надеясь, что это скажется положительно на самочувствии — но витамин D никого не спасает от диабета. Такой подход выгоден производителям, но если заболевание не лечить, то последствия в самом деле ужасны: от диабета ежегодно умирают свыше 2 млн человек. 

Утверждать, что коварный обман больных был намеренным, нельзя, но люди на протяжении длительного времени пребывали в неведении. Каждый, кто подозревает у себя предрасположенность к диабету, наивно полагает: витаминки спасут и бояться нечего. Но на практике всё намного серьёзнее и вопрос остаётся открытым. 

Поделиться новостью:
Автор - Дмитрий Мелешенский
Главное за неделю

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Дешевле только даром: Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой за копейки

Преемник Mi A2 будет стоить примерно $245, но сохранит большинство «фишек» линейки...

Учёные: Витамин D из грибов лечит туберкулёз

Бутерброд с вешенками за 4 месяца также укрепляет иммунитет.

«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

Бесполезный кусок пластика? Apple распродаёт свои популярные смартфоны с огромной скидкой

Акция и дополнительный кэшбэк позволят сэкономить до 20 тысяч рублей.

Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Уже не тайна: Секретный самолёт готовится к первому полёту в США

 Самолет Celera 500L может нарушить баланс на международном рынке авиационных перевозок.

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.

Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

По следам чумы: Генетики выяснили происхождение Юстиниановой эпидемии

 Средневековые Британия, Византия, Франция и Испания были охвачены этим заболеванием....

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ