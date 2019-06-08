Коварный обман больных! Витамин D никого не спасает от диабета - медики

От диабета умирают ежегодно больше 2 млн человек. Витаминки не лечат заболевание. Разница в двух группах составила меньше 2-3 %.

Самым распространённым заболеванием стал диабет 2 типа. В странах с низким и средним уровнем дохода им страдает большое количество людей. Медики долгое время уверяли население в том, что витамин D препятствует возникновению диабета 2 типа. Правда, учёные из Национального института диабета опровергли полученные ранее результаты.

Чтобы убедиться в правильности суждений, медики наблюдали за 2423 взрослых из США — 80 % участников имели в рационе необходимый уровень витамина D. Ежедневное потребление витамина D не помогает людям с предрасположенностью к заболеванию. Участники под наблюдением исследователей находились в течение 2,5 лет.

По окончании эксперимента медики сравнили количество людей в группах, где доза витамина D была разной: независимо от потребления добавок у людей развивалось заболевание, различие было меньше 2-3 %. Здесь также не сыграли роли такие показатели как возраст, пол или национальность.

Это исследование считается революционным, поскольку более 50 % взрослых больных используют пищевые добавки, надеясь, что это скажется положительно на самочувствии — но витамин D никого не спасает от диабета. Такой подход выгоден производителям, но если заболевание не лечить, то последствия в самом деле ужасны: от диабета ежегодно умирают свыше 2 млн человек.

Утверждать, что коварный обман больных был намеренным, нельзя, но люди на протяжении длительного времени пребывали в неведении. Каждый, кто подозревает у себя предрасположенность к диабету, наивно полагает: витаминки спасут и бояться нечего. Но на практике всё намного серьёзнее и вопрос остаётся открытым.