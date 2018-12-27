Учёные выяснили, почему стареет человек

Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают работать после 50 лет.

Американские учёные провели ряд исследований и выяснили, почему стареет человек. Они изучили активность генов, отвечающих за противостояние старения организма. Образцы тканей для исследования предоставили люди разного возраста. В результате стало ясно, что после пятидесяти лет антивозрастные система у людей полностью перестают работать. За это ответственен определённый вид белка. Его название «мишень рампицина млекопитающих». В среднем возрасте он перестаёт вырабатываться.

Однако учёные заметили, что у человека регуляция программ старения намного лучше, чем у других видов. Это связано с эволюцией нашего вида, для которого долгая продолжительность жизни была важна. Как оказалось человек живёт намного дольше, чем предусмотрено биологией возраста.

Однако медики не совсем согласны с результатами исследования. Они уверяют, что остановка важных «программ молодости» не должна вызывать в людях стах. Они считают, что сохранить молодость можно. Для этого нужно правильно питаться, избавиться от вредных привычек и не забывать, что движение это жизнь. Эти рекомендации помогут человеку выглядеть гораздо моложе своих лет.