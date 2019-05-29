Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме человека иногда разрушают таблетки, необходимые для лечения.

Учёные выяснили, что эффект от лекарства невозможно предсказать с абсолютной точностью. Причина в том, что организм человека проявляет защитный эффект даже тогда, когда в этом нет необходимости. Поэтому назначенный препарат, насколько бы хорош он не был, может не принести никакой пользы.

Медики задаются вопросом: «Неужели человек сам себе враг?» Но ответить на него точно нельзя. Эксперты провели исследование, где тестировали 271 лекарственный препарат, среди которых были средство от рака, антидепрессанты, нормализаторы давления. Выяснилось, что в некоторых случаях бактерии просто «съедают» необходимые для человека вещества. Испытания проводились на мышах. Но, изучив анализы человека, врачи нашли следы аналогичных процессов.

По словам авторов эксперимента, это может стать объяснением, почему около 40% людей плохо реагируют на антидепрессанты. Есть вероятность, что виноваты в этом микроорганизмы, а не сами лекарства. По факту, бактерии в человеческом организме мешают лечиться. Но истинная причина, почему так происходит, пока остаётся загадкой.

Исследователи полагают, что необходимо перед назначением препарата изучить микробиом человека. Если понять, как будут реагировать бактерии на тот или иной препарат, можно будет назначить более устойчивое перед организмом человека лекарства.