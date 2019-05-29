Человек - сам себе враг? Бактерии в организме мешают лечиться

Сегодня, 04:00 \\ Здоровье

Назначенное врачом лекарство может не подействовать, потому что бактерии в организме человека иногда разрушают таблетки, необходимые для лечения.

Учёные выяснили, что эффект от лекарства невозможно предсказать с абсолютной точностью. Причина в том, что организм человека проявляет защитный эффект даже тогда, когда в этом нет необходимости. Поэтому назначенный препарат, насколько бы хорош он не был, может не принести никакой пользы.

Медики задаются вопросом: «Неужели человек сам себе враг?» Но ответить на него точно нельзя. Эксперты провели исследование, где тестировали 271 лекарственный препарат, среди которых были средство от рака, антидепрессанты, нормализаторы давления. Выяснилось, что в некоторых случаях бактерии просто «съедают» необходимые для человека вещества. Испытания проводились на мышах. Но, изучив анализы человека, врачи нашли следы аналогичных процессов.

По словам авторов эксперимента, это может стать объяснением, почему около 40% людей плохо реагируют на антидепрессанты. Есть вероятность, что виноваты в этом микроорганизмы, а не сами лекарства. По факту, бактерии в человеческом организме мешают лечиться. Но истинная причина, почему так происходит, пока остаётся загадкой.

Исследователи полагают, что необходимо перед назначением препарата изучить микробиом человека. Если понять, как будут реагировать бактерии на тот или иной препарат, можно будет назначить более устойчивое перед организмом человека лекарства.

Поделиться новостью:
Автор - Альбина Холодная
Главное за неделю

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

Коварный обман больных! Витамин D никого не спасает от диабета - медики

От диабета умирают ежегодно больше 2 млн человек. Витаминки не лечат заболевание. Разница...

Учёные выяснили, почему стареет человек

 Это происходит потому что основные программы, которые борются со старением перестают...

Дешевле только даром: Xiaomi выпустит Mi 9X с тройной камерой за копейки

Преемник Mi A2 будет стоить примерно $245, но сохранит большинство «фишек» линейки...

«8к за 28к»: Выпущен первый дешевый смартфон с высоким разрешением видео

Телефон с вентилятором удивил пользователей сети.

Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается...

Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными...

Деньги на ветер: Названы причины не покупать iPhone 11

Флагманы от Apple перестали удивлять пользователей, заявляют эксперты.

Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок...

По следам чумы: Генетики выяснили происхождение Юстиниановой эпидемии

 Средневековые Британия, Византия, Франция и Испания были охвачены этим заболеванием....

Бесполезный кусок пластика? Apple распродаёт свои популярные смартфоны с огромной скидкой

Акция и дополнительный кэшбэк позволят сэкономить до 20 тысяч рублей.

Новый «Царь бомжей»: Xiaomi Mi 9 втоптал в грязь Redmi K20 Pro

 Mi 9 лучше лежит в руке, обладает быстрым внутренним накопителем и имеет улучшенную...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ