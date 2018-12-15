«Феномен Панина»: Медики рассказали, чем опасно подобное поведение

Сегодня, 10:48 \\ Здоровье

Мазохистическое сексуальное расстройство, которым возможно страдает Алексей Панин, может привести к слабоумию, говорят врачи.

Скандально известный актер Алексей Панин уже на протяжении многих лет является объектом бурных обсуждений в СМИ. И поводом таких обсуждений, к сожалению, не всегда становятся его актерские заслуги. Алексей Панин в последние годы замешан в скандалах, темой которых являлись видеоматериалы аморального характера. Медики рассказали о том, как сексуальные предпочтения актера способны повлиять на организм человека и чем оно опасно для мозговой деятельности.

Оценивая сексуальное поведение Панина, о котором периодически становится известно, врачи ссылаются на мазохистическое сексуальное расстройство. Данное расстройство характеризуется получением удовольствия от процессов, причиняющих неприятные и несвойственные для человека ощущения. Медики, изучающие подобное поведение полагают, что часто проявление такого отклонения может вести к слабоумию.

Дело в том, что такие увлечения вызывают в человеческом мозге неминуемые отклонения. Ученые рассказывают, что такое поведение ведет к появлению «точечных» мутаций в клетках мозга. Это происходит из-за диссонанса между привычным для человеческого существа поведением и такими нестандартными предпочтениями. О том, происходят ли такие отклонения в мозге у актера, никто точно не скажет.

Медики считают, что вероятно, исследуя поведение актера, сообщество ученых откроет новый вид отклонения, которое будет связано со злоупотреблением такими необычными формами сексуальных развлечений. Быть может, такое отклонение даже получит называние Феномен Панина».

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Автор - Андрей Доброверов
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