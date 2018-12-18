«Молодой, но вялый». Лишний вес провоцирует раннюю импотенцию

Сегодня, 09:39 \\ Здоровье

Данное отклонение приводит к физическому, психологическому и физиологическому отклонению, заявляют врачи.

Ожирение уже само по себе является самодостаточной проблемой, но они могут быть причиной и других отклонений. Врачи рассказали о том, как лишний вес у мужчин вызывает раннюю импотенцию. Лишний вес провоцирует импотенцию по трем основным направлениям: физическому; психологическому и физиологическому. Каждое из данных направлений вносит свой вклад в формирование недуга.

Физический фактор означает то, что лишний вес у мужчин является серьезным препятствием для осуществления полового контакта. Объемный живот, увеличивающаяся грудь, неповоротливость и грузность влекут за собой проблемы в сексуальной жизни.

Психологический фактор говорит о том, что перечисленные выше физические изменения в человеке влекут за собой депрессию, заниженную самооценку, неуверенность и т.д. Очевидно, что мужчина, который не вдохновлен самим собой, не сможет «вдохновить» на «подвиги» и свой организм.

Последний, физиологический фактор олицетворяет процесс снижения мужской дисфункции за счет растворения жировой ткани в организме, благодаря чему вырабатываются женские гормоны эстрогены, а тестостерон начинает снижаться. В связи с таким преобразованием, мужчины спустя время не только испытывают трудности с потенцией, но и начинают изменяться внешне, приобретая более женственные формы.

Эксперты предупреждают, что ожирение опасно в любом возрасте. Особенно остро вопрос стоит у молодых людей, которые только начинают вести половую жизнь. Ожирение может прервать данный цикл формирования и становления мужского организма. Врачи таких называют «Молодой, но вялый». Поэтому следует внимательно относиться к своему здоровью и не запускать себя, говорят они.

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Автор - Андрей Доброверов
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