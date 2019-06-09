Овсянка, сэр: Диетологи назвали самые полезные завтраки

Вчера, 22:36 \\ Здоровье

Эти продукты не только подарят организму энергию, но и насытят его полезными микроэлементами.

Представителями Национального исследовательского центра «Здоровое питание» опубликован список завтраков, которые принесут максимальную пользу организму.

Руководитель организации Зинаида Медведева назвала овсянку лучшим блюдом на завтрак. Этот продукт не спроста занимает лидирующие позиции: каша насыщена бета-глюканом. Это вещество усиливает работу иммунной системы, придает коже сияние и оказывает омолаживающий эффект.

Чтобы извлечь максимальную пользу, кашу нужно готовить на воде без добавления сахара. Выбирать овсянку нужно с минимальной механической обработкой. Диетологи рекомендуют не использовать пакетированные каши, потому что полезными свойствами они не обладают. Неспроста известный детектив Шерлок утром слышал: «Овсянка, сэр», ведь эта каша идеально подходит для поддержания сил.

Не стоит «зацикливаться» только на этом продукте. Медики также назвали гречневую и рисовую крупу хорошим источником витаминов.

Фрукты занимают второе место в списке «самые полезные завтраки». Эти продукты насыщают организм клетчаткой, магнием, калием и витаминами. Ягоды нормализуют обмен веществ, что помогает избавиться от лишнего веса. Однако специалисты советуют исключить дыни и бананы из утреннего приема пищи. Вместо этого лучше употребить яблоки или груши.

Белковый завтрак также приносит огромную пользу организму. Блюда из куриных яиц, рыбы, чечевицы или бобовых максимально «запрограммируют» организм энергией. Эти продукты укрепят мышцы тела и улучшат обменную функцию.

Диетологи отметили, что во всем должна быть норма: чрезмерное употребление этих продуктов на завтрак может навредить здоровью.

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Автор - Ксения Вишневская
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