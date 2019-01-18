Всё дело в питании? Медики назвали причину преждевременной смерти молодых

Сегодня, 11:02 \\ Здоровье

Дефицит фруктов и овощей ослабляет иммунную систему человека, из-за чего повышается уровень артериального давления.

Специалистам общества питания США удалось выяснить причину преждевременной смерти от заболевания сердечно-сосудистой системы у молодых людей. По словам экспертов, причиной 1 из 7 случаев летального исхода стало недостаточное количеством веществ, которые содержатся в фруктах, а 1 из 12 случаев — недостаточное количество овощей.

Медики пришли к выводу, что всё дело в питании: соблюдения баланса таких элементов, как калий, магний, клетчатка, фенол и антиоксидантов, снижают давление артериальной системы и уменьшают количество холестерина. Исследователи назвали фрукты и овощи главными источниками этих элементов. Люди, в рационе которых достаточно количество этих продуктов, имеют лучший обмен веществ и меньший риск возникновения ожирения.

По словам врачей, оптимальное количество фруктов в день — 300 г, например, два небольших яблока. Правильное количество овощей определили в 400 г, что эквивалентно шести огурцам.

Специалисты подсчитали, что недостаточное употребление фруктов является причиной смерти 1,3 млн человек от инсульта, а дефицит овощей стал виновником 200 тыс. смертей от недуга.

Учёные также отметили, что несбалансированное употребление этих продуктов чаще всего является причиной смерти людей, возрастом до 30 лет, особенно — мужчин. Больше всего страдают жители стран Восточной и Южной Азии, так как в их рационе минимальное количество овощей и фруктов, из-за чего уровень смертности от инсульта и ишемической болезни сердца очень высокий.

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Автор - Ксения Вишневская
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