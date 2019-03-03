Чеснок признали эффективным лекарством от диабета 2 типа

Если не лечить диабет, он может привести к серьёзным проблемам почек и сердца, но чеснок в рационе способен контролировать уровень сахара в крови.

Множество исследований подтверждает, что правильное и сбалансированное питание, а также здоровый образ жизни помогут избежать огромного количества проблем. В частности, чеснок медики признали эффективным лекарством от диабета 2 типа.

Этот продукт способен контролировать уровень глюкозы и оказывать профилактическое действие в долгосрочной перспективе. Чеснок играет не самую важную, но вспомогательную роль при лечении диабета 2 типа. Он влияет на секрецию и увеличивает восприимчивость организма к инсулину.

Экстракт чеснока также может оказывать положительное влияние на предотвращение воспаления и развития коронарного атеросклероза у диабетиков, которые подвержены сердечно-сосудистому риску. Помимо чеснока, в рацион следует включить зерновые культуры. Не стоит употреблять белый хлеб. Врачи уверены, он быстро превращается в глюкозу и увеличивает сахар в крови ещё сильнее. Кроме того, важно позаботиться о том, чтобы образ жизни был активным. Специалисты считают, что людям, страдающим диабетом, необходимо уделять физическим нагрузкам примерно 2,5 часа в неделю. По их словам, это жизненно необходимый минимум.

Диабет 2 типа — заболевание, при котором уровень сахара в крови слишком высок, поскольку организм человека не может вырабатывать достаточно инсулина, чтобы его контролировать. Диабет является одной из самых серьёзных проблем в мире. Только в Великобритании им страдают около 4 миллионов человек.