Болезни лёгких обеспечены: Выпускники вузов занимают опасные рабочие места

17% заболеваний связаны с вредной работой. Официанты и парикмахеры чаще других подвержены раку лёгких. Неподготовленные студенты вынуждены болеть.

Основную часть жизни человек проводит на работе, не задумываясь над тем, как это влияет на здоровье. Но не любая профессия оказывается полезной для здоровья. Эксперты рассказали, что наиболее популярные среди молодёжи губят здоровья — велика вероятность «подхватить» заболевание дыхательных путей.

Более всех подвержены риску официанты, уборщицы и парикмахеры. В крупных компаниях они могут хорошо зарабатывать, но при этом подвергают себя опасности — болезни лёгких обеспечены каждому. 17% заболеваний вызваны именно вредной для здоровья работой: влияют микробы, табачный дым, грязь.

Если говорить, например, про официантов, то им приходится работать в прокуренных помещениях по 12 часов, что негативно сказывается на лёгких. Эксперты отмечают, что дым от сигарет, вейпов, кальянов является главной причиной рака лёгких. При этом человеку достаточно на протяжении длительного времени вдыхать токсины.

Что касается уборщицы, то используемые в процессе работы чистящие средства содержат вредные химические вещества — они являются причиной астмы, поскольку негативно влияют на ткани лёгких. Это связано с наличием реактивных и летучих органических соединений. Человек может заметить, что стал часто задыхаться.

О парикмахерах и говорить нечего: они постоянно имеют дело с окрашиванием и укладкой волос, с использованием вредных соединений. Как отмечают эксперты, часто у парикмахеров наблюдается развитие профессиональной астмы и других заболеваний. Это связано, что средства содержат формальдегид.

При устройстве на данную должность нужно быть острожными и взвесить все «за» и «против». Часто опасные рабочие места занимают выпускники вузов, которые не смогли устроиться по специальности. Для серьёзных профессий нужно образование, которое не получишь за месяц, а жить надо. Вот люди и выкручиваются.

Эксперты советуют заблаговременно подумать о будущем, чтобы не оказаться в подобной ситуации. При поступлении в вуз нужно искать работу по специальности и с каждым годом нарабатывать опыт. В таком случае опасность заразиться раком лёгких сводится к минимуму.