Надежда для всех: Российские ученые изобрели новое лекарство от рака

Сегодня, 14:17 \\ Здоровье

Минздрав готовится зарегистрировать препарат, эффективность которого в разы выше любого известного сегодня.

Российские ученые изобрели новое лекарство от рака. Прямо сейчас Министерство здравоохранения России готовит новое лекарство к регистрации. Отличие этого препарата от любого известного человечеству – он эффективен даже на последних стадиях болезни.

О том, что появилась надежда для всех, кто болен раком, независимо от стадии заболевания и прежних прогнозов врачей, стало известно в Петербурге на международном экономическом форуме во время проведения сессии «Создание инновационных лекарств». Руководитель Минздрава выступила с заявлением, что лекарство, изобретенное российскими учеными, будет производиться на отечественных предприятиях. Как только оно пройдет регистрацию, его смогут применять для лечения онкологии на любой стадии.

Более совершенный препарат получит название «Антипедиадин». Он прекрасно показал свою эффективность в лечении меланом, немелкоклеточного рака легких и опухолевых онкологических заболеваний почек. Десятки тысяч жизней, в том числе в случаях, где раньше врачи были бессильны, могут быть спасены уже в самое ближайшее время.

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Автор - Шура Аш
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