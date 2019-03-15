Нарушение дыхания нужно лечить! Храп приближает старость на 215 дней

Сегодня, 07:00 \\ Здоровье

Храп может быть куда опаснее и увеличивать биологический возраст, что приводит к негативным изменениям для всего организма.

Врачи бьют тревогу, предупреждая, если есть какие-либо нарушения дыхания во сне, то их обязательно нужно лечить. Пренебрежительный подход может очень плохо сказаться на всём организме. Эксперты выявили связь между ускоренным старением и апноэ.

Известно, что апноэ – это остановка дыхания во сне. Его признаки могут проявляться в виде храпа, поэтому важно проконсультироваться со специалистом и узнать причину. У каждого человека есть биологический и хронологический возраст. Если биологический выше, то наблюдается ускорение старения. Это значит, что быстрее изнашиваются все системы организма.

Медики отметили, что любое отклонение нарушения дыхания во сне приближает старость на 215 дней. В исследовании приняли участие 622 человека. В результате было установлено, что примерно 40% добровольцев были подвержены быстрому старению. Кроме того, женщины гораздо более уязвимы в этом процессе. При этом основная опасность, по словам доктора Сяоюй Ли, заключается в том, что нарушение дыхания сложно диагностировать. Бывает, что люди живут с этой проблемой всю жизнь, испытывая при этом дискомфорт, но сами не знают, почему.

Хотя медики утверждают, что лечение апноэ не доставляет никаких проблем, оно вполне реально и не особо сложное. Приведение же дыхание во сне в норму позволит улучшить общее состояние, более полное насыщение кислородом организма и увеличить продолжительность жизни.

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Автор - Альбина Холодная
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