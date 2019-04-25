ТОП-3 «жировых» ошибки: Медики рассказали, что мешает сбросить лишние килограммы

Перестать докармливать детей и потреблять меньше при сидячем образе жизни советуют эксперты. Также следует записывать, что едите в течение 2-3 недель.

С проблемами лишнего веса встречается каждый третий житель России, но мало кто задумывается, что является причиной распространённого заболевания. Опасность кроется в бытовых вещах, которые мы делаем изо дня в день. На этот раз медики рассказали, какие ТОП-3 «жировых» ошибки мешают людям сбросить лишние килограммы.

Первой ошибкой является избыток еды при недостаточных физических нагрузках. Этот совет наиболее актуален для тех, кто имеет сидячую работу и в течение дня мало двигается — помимо рабочего времени, они сидят и в транспорте, и дома. Также родителям не следует «закармливать» ребёнка против воли.

К тому же было замечено, что у человека должно присутствовать разумное отношение к рекламным роликам, авторы которых делают деньги на человеческом здоровье. При выборе продуктов стоит обращать внимание не на его раскрученность, а на состав: в пище должны присутствовать клетчатка и микроэлементы. В приоритете должны быть овощи, зелень, фрукты.

Кроме того, эксперты советуют пойти на небольшую уловку, чтобы проверить свой организм. Нужно в течение 2-3 недель записывать всё, что поступает в организм в течение дня: начиная полноценным приёмом пищи и заканчивая незначительными перекусами.

Это позволит понять, что 70 % пищи, которая поступает в организм, не нужны. Психологи делают акцент на том, что человек сам себе мешает похудеть, внушая, что хочет есть, и движется к холодильнику каждый раз, когда ему нечем себя занять.