Кофе вместо виагры. Учёные вывели идеальную формулу улучшения потенции

Стрессы и усталость способны пошатнуть мужскую силу. Чтобы этого не допустить, учёные вывели формулу идеального «эликсира».

Американскими учёными Техасского Университета было установлено, что кофейный напиток способен укреплять и повышать потенцию. По данным Национального обследования стало известно о том, что мужчины в возрасте от 20 лет, выпивающие кофе по 2-3 чашки в день, на 42% меньше подвержены проблемам с эрекцией, чем остальные.

Углубившись в изучение этой темы, специалисты пришли к выводу о том, что кофеин в умеренных количествах действует на мужскую силу также как виагра. Кофеин расширяет сосуды, тем самым увеличивая кровоток, позволяя мужчине испытать мощную эрекцию, а также повысить подвижность сперматозоидов, тем самым увеличив качество семенной жидкости.

Но стоить пояснить о том, что кофейный напиток является афродизиаком только в том случае, если он сварен из натуральных зёрен. Кофе-машина или растворимый будут бесполезны. А злоупотребление вовсе приводит к обратному эффекту. Рекомендуемая доза кофе для мужчин – не более трёх чашек в день каждые три часа.

Также врачи не рекомендуют пить кофе перед сексом, так как это может привести к понижению тестостерона и снизить уровень кислорода в крови, препятствуя усвоению железа.

Помимо половой силы, регулярное принятие кофе способно предотвратить проблемы с сердцем и лишним весом, так как кофеин повышает обмен веществ.