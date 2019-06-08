«Половина тарелки должна быть зелёной»: Врач рассказал, как избежать диабета 2 типа

Сегодня, 18:46 \\ Здоровье

Учёные составили рекомендации по профилактике сахарного диабета на основе новых исследований.

Американский эндокринолог проанализировал три исследования, направленные на изучение рисков развития диабета 2 типа. Советы, которые рассказал врач, должны помочь людям избежать неприятной болезни. В исследованиях, проведённых американскими медиками, приняли участие около 200 тысяч человек.

Первое исследование показало, что растительная пища совместно с мясом и молочными продуктами способна уменьшить вероятность безинсулинового диабета на 60%. Для этого нужно знать только одно правило: «Половина тарелки должна быть зелёной». Это подразумевает то, что в любое время суток человеку необходимо занимать половину порции зеленью и зелёными овощами. Другое исследование показало, что те, у кого в рационе часто встречался витамин В12, на 11% чаще страдали от повышенного уровня сахара в крови. Этот эксперимент учёные планируют изучить более детально, ведь данный элемент содержится во многих продуктах, причисленных к диетическим. Третье исследование показало, как влияет первый продукт, который попадает в пищевод. Врачи выяснили, что те, кто начинает приём пищи с овоща, успешно устраняют повышение глюкозы, вызванное мясом или гарниром. «Сначала необходимо съесть овощ, а потом закусить его всем остальным», - подытожил эндокринолог. Соблюдая перечисленные рекомендации, риски развития диабета 2 типа можно свести к минимуму.

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Автор - Антон Словацкий
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