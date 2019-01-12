Ешь и худей: Диетологи назвали ТОП-5 главных жиросжигающих продуктов

Овёс, зелёный чай и миндаль улучшат метаболизм и сжигают лишний жир в организме.

Лишний вес — проблема многих людей по всему миру. Ожирение может стать причиной развития диабета, повысить риск сердечно-сосудистых заболеваний и даже «активировать» клетки рака. Чтобы решить проблему избыточного жира, следует пересмотреть свой привычный рацион и добавить в него полезную для организма еду. Итак, ТОП-5 главных жиросжигающих продуктов.

Диетологи назвали миндаль кладезем полезных веществ. Несмотря на высокую калорийность, орех способствует ускорению метаболизма и очищению от токсинов. Добавлять этот продукт следует небольшими порциями.

Молочные продукты помогают организму лучше усваивать вещества и способствуют выведению лишней жидкости из тела. Молоко является источником кальция, благодаря которому жир буквально тает на глазах.

Зеленый, лимонный, мятный или имбирный чаи насыщены антиоксидантами, которые уничтожают свободные радикалы и замедляют процесс старения. Вещество полифенол способствует «растворению» жировых молекул.

Овёс богат не только селеном, который снижает риск возникновения сердечных заболеваний, но и клетчаткой, которая очищает желудок от шлаков. Этот продукт укрепляет организм, улучшает работу ЖКТ, нормализует уровень сахара в крови и сжигает лишний жир. Диетологи советуют есть утром овсяную кашу, которая и насытит, и укрепит иммунитет.

Жирные виды рыб (тунец, лосось, сардины, скумбрия) обладают большим количество омега-3 и омега-6 кислот, антиоксидантами, которые нормализуют обмен веществ и «мешают» жиру закрепиться в организме. Диетологи советуют готовить рыбу на пару или запекать в духовке.

Медики отметили, что выражение «ешь и худей» совсем не противоречиво. Главное — составить полезный рацион и придерживаться его. По словам специалистов, для достижения результата нужно совместить правильное питание с активным образом жизни.