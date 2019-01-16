Молоко – стоп: Названы опасные продукты для людей с аллергией на пыльцу

Сегодня, 11:00 \\ Здоровье

Миндаль, петрушка и сельдерей содержат сильные аллергические вещества, которые ухудшат состояние аллергика.

Британский диетолог Блэр Барнс рассказал, что количество страдающих на сезонную аллергию на пыльцу с каждым годом возрастает. Главные признаки проявляются во время цветения летних растений: зуд, чихание, постоянная слезоточивость. Полностью излечить заболевание невозможно, однако корректировка повседневного рациона поможет облегчить симптомы аллергии.

По словам медиков, в первую очередь нужно сказать «стоп» молочным продуктам. Белок коровьего молока является ведущим аллергеном в развитии заболевания. Вместо этого желательно употреблять овощи и фрукты, которые богаты селеном, цинком, витаминами А, С и Е. К таким относятся, яблоки, манго, сливы и клубника.

Диетологами названы и остальные опасные продукты для тех людей, кто страдает аллергией на пыльцу. В период сезонного обострения следует исключить миндаль и арахис. Эти орехи обладают сильными аллергенными веществами, которые только ухудшат состояние больного.

Не менее коварными являются сельдерей и петрушка. Пик цветения растений наблюдается именно в летний период, поэтому для уменьшения симптомов эту зелень также стоит исключить.

На период обострения стоит забыть и о помидорах, ведь в их составе содержится гистамин, который крайне опасен для аллергиков.

Для сокращения воспаления медики советуют употреблять омега-3 и омега-6, которые можно найти в жирной рыбе и семенах льна. Диетологи советуют обращаться к специалистам, чтобы составить уникальную систему питания для каждого пациента.

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Автор - Ксения Вишневская
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