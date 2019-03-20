Ожирение матери – диабет ребёнка! Эндокринолог рассказал, чем опасно переедание женщин

Вероятность развития диабета 1 типа у детей в три раза выше, чем у детей, рожденных от матерей с нормальным весом.

Накануне, медики объединили результаты нескольких исследований в области излишнего веса у женщин и провели анализ полученных данных. Так они пришли к выводу, что ожирение матери может спровоцировать диабет 1 типа у ребёнка. В свою очередь, у матерей с нормальным весом, подобного явления не наблюдалось.

Хемаянто Хидаят — научный сотрудник отдела эндокринологии и обмена веществ заявил: «По сравнению с потомками матерей с нормальным весом, дети женщин с избыточной массой тела или ожирением, имели повышенный риск развития диабета 1 типа с рождения». Медики сделали вывод, что всему виной тип материнского диабета. Они выделили два основных: диабет 2 типа и диабет, который наступает во время беременности и исчезает после родоразрешения.

Совместно со своими коллегами, Хидаят проанализировал данные свыше 20 исследований. Учёные провели параллели между ожирением, курением и развитием диабета 1 типа у новорождённых или в раннем возрасте. Они обнаружили, что риск развития диабета 1 типа на 9% выше у людей с излишним весом и на 25% у женщин с ожирением, у которых чаще остальных наблюдаются повышенные сахара в процессе вынашивания.

Кроме того, эндокринолог рассказал, чем опасно переедание женщин в целом. По словам Хидаят всё начинается с икоты, отрыжки и плохого сна. Однако, данные симптомы могут перерасти не только в диабет, но и хроническую гипертонию, а также заболевания сердечно-сосудистой системы. Врач предупредил об опасности инфаркта и инсульта, поскольку избыточный вес и ожирение являются пятой по значимости причиной смертности.