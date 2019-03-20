Витамин D не сможет предотвратить возникновение диабета — медики

Сегодня, 12:11 \\ Здоровье

Несмотря на пользу для организма во время болезни, витамин бесполезен до ее возникновения.

Учёные постоянно исследуют воздействие витамина D на организм человека. Он оказывает благотворное влияние на здоровье диабетиков и улучшает работу клеток поджелудочной железы, ответственных за выработку инсулина.

Доктор Марлин Стейтен из Национального института здоровья США в Бетесде решила исследовать влияние витамина D на замедление развития диабета.

В мире порядка 347 млн официально зарегистрированных больных сахарным диабетом. Данная цифра растет с каждым годом, а болезнь приобретает вид эпидемии. Основная причина развития болезни — покрытие поджелудочной железы жировыми клетками, способствующее уменьшению воспроизведения природного инсулина.

Витамин D помогает организму восстановиться и начать вырабатывать необходимые для него нормы инсулина. Команда Стейтен провела исследование на 2,5 тыс. испытуемых с преддиабетическим состоянием. Медики давали людям дозу синтетического рыбьего жира, с дозировкой, превышающей нормальную в 8 раз. Наблюдение продлилось 3 года. Все это время специалисты регистрировали случаи возникновения диабета 2 типа у людей из контрольной группы.

Медики пришли к тому, что витамин D не сможет предотвратить возникновение диабета. Приём больших доз витамина не помог предотвратить возникновение диабета. Однако, медики отмечают, что замедлить и предотвратить болезнь можно. Необходимо кардинально пересмотреть свою диету и образ жизни, а также начать принимать противодиабетические лекарства.

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Автор - Олег Некрасов
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