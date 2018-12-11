«Бомба замедленного действия»: Краска для волос вызывает рак

Частая смена имиджа или же просто появление седины – всё это ведёт женщин прибегать покраске волос.

Часто люди злоупотребляют этой процедурой, забывая о том, что краска является одной большой химической «бомбой замедленного действия».

Учёные Университета Илорин выяснили, что краска для волос является прямым проводником онкологии. Специалисты пояснили, что химический состав красок с годами меняется, но вредоносные химические компоненты в ней присутствуют всегда и не зависят от цены и марки.

Доказано, что красящий компонент, содержащийся в темных оттенках краски, присутствуют в водостойких красителях для одежды.

Учёными были проведены эксперименты, которые выявили большое количество следов свинца и ртути, а также мышьяка и канцерогенных соединений, вызывающих тяжёлую форму злокачественных опухолей и поражение печени. Все эти химические соединения имеют накопительный эффект, чем становятся в разы опасней.

Было подсчитано через какое время человек может «заработать» онкологию или необратимые проблемы с печенью. Для этого потребуется, примерно, около пяти лет стабильных покрасок.

Так как процедура окрашивания является достаточно распространённой и популярной, врачи настоятельно рекомендуют женщинам и любительницам менять цвет волос проходить медицинское обследование и обращаться к дерматологу. Онкологи призывают не игнорировать своё здоровье, так как рак является наиболее тяжёлым заболеванием, вылечить который возможно лишь обнаружив его на первых стадиях.