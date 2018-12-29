Астма, пищевая аллергия и диабет. Учёные рассказали, чем опасен фастфуд для детей

Сегодня, 08:47 \\ Здоровье

Любовь к жирной пище приводит к непоправимому ухудшению здоровья.

Ежегодно во всем мире растет потребление фастфуда. Доступная уличная пища экономит время и позволяет насытиться, но имеет массу негативных последствий для организма. Итальянские аллергологи сообщили о том, что систематическое употребление фастфуда приводит к накоплению в организме специальных веществ, провоцирующих развитие пищевой аллергии.

На конференции ESPGHAN, Роберт Канани из Неаполитанского университета (Италия) сообщил о том, что каждый десятый житель западных стран страдает пищевой аллергией. По мнению Канани, ответственна за развитие болезни именно уличная еда. Показатели болезни прогрессируют с каждым годом, а наиболее подвержены ее влиянию дети.

Учёные рассказали, чем опасен фастфуд для детей. В своем новом исследовании итальянские специалисты опирались на прошлые изучения проблемы фастфуда. Ранее медики определили, что помимо развития ожирения, жирная пища способствует развитию болезни Альцгеймера. Также она «обманывает» мозг и усиливает чувство голода. Помимо этого, «западная диета» развивает фертильность у женщин и провоцирует бесплодие.

Исследование состояния здоровья детей возрастом до 10 лет показало, что у них развивается пищевая аллергия и астма. Данной проблеме подвержены не все дети, но она явно возникла от употребления жирной пищи, так как организм детей содержал в себе большое количество белков и жиров, покрытых углеводами.

Такие соединения свойственны гликированной (обработанной) пище и могут вызвать диабет. Несвоевременное оказание помощи приводит к плохому выводу данных соединений из организма и нанесению ему непоправимого вреда.

На долю уличной еды приходится порядка половины рациона питания современных европейцев и американцев. По мнению Канани, такая тенденция может привести к массовой проблеме пищевой аллергии, которая способна перерасти в эпидемию.

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Автор - Олег Некрасов
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