Немедленно к врачу: Постоянная жажда свидетельствует о смертельной болезни

Отказавшись от похода к доктору, можно навсегда потерять здоровье и даже жизнь.

Эндокринологам часто посещают пациенты, которые жалуются на сухость во рту. Некоторым этот признак не покажется достаточным основанием для обращения в больницу, но они ошибаются. Медики говорят, что постоянная жажда свидетельствует о смертельной болезни и если своевременно не начать лечение, то всё может закончиться трагедией. Сухость во рту возникает при наличии различных отклонений в работе организма. Прежде всего, постоянную жажду испытывают больные сахарным диабетом. Это серьезный недуг, пренебрежительное отношение к которому может стоить человеку жизни.

Помимо этого, жажда появляется во время отравлений. Недаром все любители крепких спиртных напитков испытывают сухость во рту после очередной гулянки. Столь изощренным способом организм сигнализирует человеку, что его отравили. Данный симптом возникает при желудочных заболеваниях. Иногда – это побочный эффект лечения других недугов.

Эндокринологи настоятельно рекомендуют людям при наличии постоянной жажды немедленно обращаться за помощью к врачу. Медики назначат необходимые анализы, изучив которые можно будет выявит причину сбоя работы организма.

Зачастую такие симптомы свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови, но это не обязательно. Например, при диабете второго типа количество глюкозы не больше предела нормы. В этом случае рекомендуется изменить образ жизни и пересмотреть привычки в питании.

Врачи советуют больше двигаться и ограничить употребление сладкой газировки, поскольку вредные добавки и различные красители могут привести к сбою эндокринной системы. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, больше овощей и фруктов в рационе помогут избавиться от диабета на ранней стадии.