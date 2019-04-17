Немедленно к врачу: Постоянная жажда свидетельствует о смертельной болезни

Сегодня, 06:59 \\ Здоровье

Отказавшись от похода к доктору, можно навсегда потерять здоровье и даже жизнь.

Эндокринологам часто посещают пациенты, которые жалуются на сухость во рту. Некоторым этот признак не покажется достаточным основанием для обращения в больницу, но они ошибаются. Медики говорят, что постоянная жажда свидетельствует о смертельной болезни и если своевременно не начать лечение, то всё может закончиться трагедией. Сухость во рту возникает при наличии различных отклонений в работе организма. Прежде всего, постоянную жажду испытывают больные сахарным диабетом. Это серьезный недуг, пренебрежительное отношение к которому может стоить человеку жизни.

Помимо этого, жажда появляется во время отравлений. Недаром все любители крепких спиртных напитков испытывают сухость во рту после очередной гулянки. Столь изощренным способом организм сигнализирует человеку, что его отравили. Данный симптом возникает при желудочных заболеваниях. Иногда – это побочный эффект лечения других недугов.

Эндокринологи настоятельно рекомендуют людям при наличии постоянной жажды немедленно обращаться за помощью к врачу. Медики назначат необходимые анализы, изучив которые можно будет выявит причину сбоя работы организма.

Зачастую такие симптомы свидетельствуют о повышенном уровне сахара в крови, но это не обязательно. Например, при диабете второго типа количество глюкозы не больше предела нормы. В этом случае рекомендуется изменить образ жизни и пересмотреть привычки в питании.

Врачи советуют больше двигаться и ограничить употребление сладкой газировки, поскольку вредные добавки и различные красители могут привести к сбою эндокринной системы. Регулярные занятия спортом, прогулки на свежем воздухе, больше овощей и фруктов в рационе помогут избавиться от диабета на ранней стадии.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться

 К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах,...

На Багамах по гениталиям нашли 4 новых вида бабочек

Уникальные экспонаты отправят в Музей биологического разнообразия.

Через 20 лет на Юпитере пропадет его «родинка»

NASA спрогнозировали окончание гигантского шторма на самой большой планете Солнечной...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...

«Невидимая» камера: Oppo и Xiaomi скрыли «фронталку» на смартфонах

Компании представили гаджеты, у которых фронтальная камера спрятана под дисплеем, и...

Новая операционная система превращает iPad в полноценный компьютер

Главная программа передового устройства Apple совершает технологическую революцию.
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ