Назван «волшебный коктейль», создающий модельную внешность у женщин

Сегодня, 05:09 \\ Здоровье

Напиток поможет похудеть за 7 дней и станет дополнением к диете. Пить нужно 2 раза в день перед приёмом пищи. Борется с целлюлитом.

Каждая женщина хотя бы раз мечтала о том, чтобы выглядеть безупречно и радовать близких приятным внешним видом. Но далеко не у всех получается — диеты не помогают и только истощают организм, заставляя опустить руки и перестать смотреть за собой. На этот раз был назван «волшебный коктейль», создающий модельную внешность у женщин.

Для того, чтобы приготовить жиросжигающий напиток, человеку понадобятся 150 мл грейпфрутового сока, 50 мл воды, 1 чайная ложка мёда и натуральный яблочный уксус. Мёд необходимо растворить в соке, а затем добавить к этой смеси оставшиеся ингредиенты.

Принимать «волшебный коктейль» необходимо на протяжении недели 2 раза в день — достаточно 200 мл за пятнадцать минут перед обедом и ужином. Разумеется, не нужно забывать о здоровом питании и физических нагрузках, но утомлять себя диетами теперь не нужно, есть более приятный метод.

Такой ошеломляющий результат связан с удивительным свойством грейпфрута — выводит из организма шлак и вредные вещества. Также он помогает избавиться от лишней жидкости, расщепить жиры и «победить» целлюлит. В нём содержатся 53 калории и 2 грамма клетчатки.

Это является находкой для многих женщин, поскольку не всем борьба с жиром даётся легко. Женская половина человечества имеет множество слабостей, и желание сладкого и жирного порою оказывается сильнее необходимости худеть. 

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Автор - Дмитрий Мелешенский
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