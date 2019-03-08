Опасная шипучка: Большинство мифов о газировке оказались правдивыми

Ограничение употребления сладкого напитка поможет сохранить здоровье в порядке.

Летние дни только начались, а потребление сладких газированных напитков уже начало расти. Шипучий напиток создает временное ощущение свежести и приятно покалывает нёбо. Специалисты задались вопросом проверки популярных мифов о газировке.

Один из мифов гласит о том, что лимонная кислота, содержащаяся в газировке, разрушает кальций. Закупив партию сладких газированных напитков учёные поместили в них яйца. Кальций, содержащийся в их скорлупе, аналогичен кальцию в зубах и костях человека. Эксперимент показал, что некачественная газировка привела к реакции на поверхности яйца и испортила его скорлупу. Более дорогие образцы шипучки не изменили скорлупу. Дешевая вода обладала высоким уровнем кислотности, аналогичным уровню желудочной кислоты. Такой напиток способен обострить язву и гастрит у людей с проблемным желудком.

Далее специалисты проверили влияние газировки на уровень активности. Измерив давление у испытуемых, специалисты напоили их сладкой водой. По просьбе учёных люди не употребляли других напитков в день испытания. Измерив давление по прошествии времени, специалисты определили, что напиток не повлиял на их активность. По мнению учёных, для достижения бодрящего эффекта и повышения активности необходимо выпить большое количество газировки.

Однако, быстрые углеводы, содержащиеся в сахаре напитка способны повлиять на настроение. Высококонцентрированный сахар попадает в кровь и повышает уровень инсулина, снижая тем самым уровень сахара и вызывая перепады настроения.

В результате исследований выяснилось, что большинство мифов о газировке оказались правдивыми. Специалисты считают, что «опасная шипучка» должна появляться в рационе как можно реже и по возможности ее употребление должно происходить только после приёма пищи.