Медики удалили 6-сантиметровый рог у жительницы Индии

Он вырос на пальце руки за 5 лет. Врачи диагностировали у женщины заболевание себорейный кератоз.

60-летняя жительница Индии обратилась к медикам с весьма нестандартной проблемой. Дело в том, что неё вырос 6-сантиметровый рог на пальце руки. Необычное новообразование доставляло ей дискомфорт. По словам женщины, оно возникло примерно 5 лет назад.

Это первый зарегистрированный случай, когда рог вырос на руке. Медики удалили его у жительницы Индии и выяснили, что образование является доброкачественным.

По словам специалистов, пациентка чувствует себя хорошо, и операция прошла успешно. После неё врачи назначили женщине самостоятельное лечение и отпустили домой.

Что касается заболевания, то называется оно себорейный кератоз. Это доброкачественное кожное заболевания, которое в редких случаях перерождается в онкологию. Характеризуются оно уплотнением рогового слоя кожи и обычно появляются на открытых участках.

Часто себорейный кератоз называют старческим. Этот связано с тем, что чаще всего им болеют люди пенсионного или предпенсионного возраста.