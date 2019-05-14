Вред яиц, белой муки и фруктов для фигуры: Специалисты развеяли мифы о диетическом питании

Оказывается мука не самое страшное, что можно употреблять, а фрукты несут пользу и помогают сбросить лишний вес.

Сегодня стало модно худеть. Знаменитости «кричат» о новых «чудо» диетах, производители рекламируют новый суперфуд. Псевдоспециалисты рассказывают, как нужно и жить и что полезно и вредно. Современному человеку сложно понять, в каком «направлении» двигаться и что действительно можно и нужно есть, чтобы поддержать тело в форме.

В связи с этим зарегистрированные американские диетологи развеяли мифы о диетическом питании. Первый миф это то, что вам нужно сесть на диету. «Любая диета основана на ограничении», -говорит диетолог Ребекка Клайд. Когда человек ограничивает употребление определенных продуктов или их количество, организму это не нравится. Он начинает копить жир про запас. По её мнению диеты созданы для того, чтобы вы чувствовали себя виноватыми и снова возвращались к ним. Ребекка рекомендует питаться по принципу подсчёта допустимых калорий в день.

Ещё один миф это не есть после 5, 6 или 7 часов вечера. Келли Шаллал, диетолог из Феникса говорит, что человек не наберёт вес, если ест за несколько часов до сна. Он наберёт вес если переедает в течение дня.

Вред яиц тема, которая обсуждается практически каждый день. Считается, что желтки повышают холестерин. Шаллал уверяет, что яйца являются источником белка, и в желтке содержится много питательных веществ, включая витамин D, холин и антиоксиданты. Холин особенно важен для когнитивного здоровья и формирования нервной трубки во время беременности.

Ещё один миф это то, что все очищенные зёрна мешают похудеть. Хлеб, хлопья и макаронные изделия обогащены витаминами и минералами и являются важными источниками нескольких витаминов группы В, таких, как фолиевая кислота и железо, в нашем рационе. Конечно, речь не идёт о продуктах из белой муки.

Польза и вред фруктов для фигуры ещё одна тема для дискуссий. Хотя фрукты содержат сахара, они получены из натурального источника и не считаются добавленным сахаром. Наряду с сахаром во них содержится клетчатка, витамины, минералы и антиоксиданты питательные вещества. При покупке фруктов специалисты рекомендуют отдать предпочтение сезонным и региональным.