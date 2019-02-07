Московский дерматолог рассказала, как не загубить кожу в жару

Для этого следует использовать защитные крема, свести к минимуму использование косметики и находится на солнце не более четырёх часов.

На днях в столицу пришло настоящее лето и температура на градусниках показывает выше 30°. Даже в такую жару днём в парках можно встретить множество горожан. Как не загубить кожу под палящим солнцем рассказала московский дерматолог Анастасия Расулова.

Известно, что длительное пребывание на солнце, пагубно сказывается на состоянии кожи. Поэтому дерматолог порекомендовала россиянам находиться на солнце не более часов.

Для того, чтобы защитить кожу, врач советует использовать защитные крема SPF 30-50. Также она рекомендует свести к минимуму нанесение косметики. В общем, чтобы во время жары поддерживать кожу в хорошем состоянии за ней нужно правильно ухаживать.

Косметику лучше удалять с помощью пенки или гидрофильного масла. Затем необходимо использовать тоник. После тоника нужно нанести на лицо крем по типу кожи.

Скрабы использовать Расулова не рекомендует. Их применение приводит к истончению и травмированию кожи. Лучше заменить скрабы на ферментативные гели и пилинги. Эти средства очистят кожу без травмирования, бережно растворяя роговой слой кожи. Однако если лицо обгорело, то использование пилингов и скрабов категорически противопоказано.