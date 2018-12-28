К ним относится чай в пакетиках, газированные сладкие напитки, сок в пакетах, растворимый кофе и кофе 3 в 1.

Не все напитки, которые мы ежедневно употребляем, являются безвредными. Мало того, многие наносят ощутимый урон здоровью. На днях Роскачество назвало 5 опаснейших напитков, от которых стоит отказаться.

Лидирующее место занимает пакетированный чай. Эксперты проверили около 50 видов чай, и в 11 из них нашли следы плесни и бактерии кишечной палочки. Хотя специалисты и уверяют, что при температуре 60 палочка погибает, но лучше отдавать предпочтение качественному листовому чаю, а не «пыли» в пакетиках.

Второе место в списке опаснейших, занимает сладкая газированная вода. Её употребление является причиной детского и подросткового ожирения, сахарного диабета, заболеваний сердечно-сосудистой системы, урологических заболеваний. Гастроэнтеролог Ирина Пичугина рекомендует заменить эти напитки натуральными свежевыжатыми соками.

Соки из пакетов занимают третье место. В них содержится очень много сахара, и практически нет полезных веществ. Несмотря на то, что производители указывают на упаковках «натуральный». Многие диетологи приравнивают этот напиток по вредности к сладкой газированной воде.

Роскачество также рекомендует россиянам исключить из рациона растворимый кофе и 3 в 1. Лучше отдать предпочтение натуральному заварному кофе. Однако, во всём нужна мера. Не стоит пить больше 2-х чашек этого напитка в день.