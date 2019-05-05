Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

Сегодня, 23:04 \\ Здоровье

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

Лучшая диета, которую активно используют военные, творит настоящие чудеса с фигурой человека, причем в течение короткого периода времени. Эксперт по вопросам питания Джо Лич говорит, что сидя на ней теряешь 5 килограммов в неделю, особо не напрягаясь. Для достижения положительного эффекта следует в первые три дня диеты соблюдать правило: употреблять не более 1400 ккал в сутки. На завтрак рекомендуется съедать кусочек тоста с двумя ложками арахисового масла и половину грейпфрута. На обед диетологи советуют тунца, одно яйцо, творог и крекеры. На ужин допускается белковая пища, например, мясо курицы или рыба с овощами.

Поощряется употребление большого количества воды при отказе от кофе, чая, молока и сахара. Через три дня диеты разрешается увеличить энергетическую ценность пищи до 1500 ккал в сутки. Подобный режим позволяет организму активно избавляться от лишнего жира в условиях дефицита времени. Например, девушка хочет приобрести привлекательный внешний вид к лету, а до открытия пляжного сезона остались считанные дни. В этом случае описанная диета – это лучший вариант.

После такого режима человек худеет за счет сокращения количества воды в организме. Для получения устойчивых результатов главное – не потерять приобретенную форму. Ради этого стоит регулярно следить за углеводами и калориями в пище. Иначе никакая диета не поможет, если после выхода из неё объедаться пончиками.

 

Перечисленные правила лучше всего подойдут тем, кто хочет достичь быстрого результата. Военная диета не рассчитана на длительный эффект. Она используется в том числе перед подготовками к спортивным соревнованиям, когда атлет не попадает в определенную весовую категорию и ему нужно сбросить несколько лишних килограммов.

Военная диета положительно воздействует на здоровье человека в отличие от «волшебных» таблеток для похудения. Не зафиксировано ни одного официального случая, когда бы она нанесла вред организму. Использовать эту диету можно в любом возрасте.

Единственное предупреждение, следует обратиться к врачу за консультацией при наличии хронических заболеваний, таких как гастрит и прочие. Возможно в этом случае придется заменить указанные продукты более безопасными аналогами.

Поделиться новостью:
Автор - Николай Самойлов
Главное за неделю

Вызывают рак и мутации - В российских аптеках обнаружили таблетки от давления с опасными примесями

 Они содержатся в фармацевтической субстанции валсартана. Сейчас в РФ продаётся более 25...

Утоляет жажду лучше воды. Назван лучший напиток в жару

Яблочный сок, разбавленный в два раза, поможет в сильную жару.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

80 млн владельцев Huawei обновили прошивку смартфонов до EMUI 9

Производитель из КНР продолжает улучшать свои гаджеты, несмотря на торговую войну с США.

Стив Джобс не одобрит: Apple «забила» на идеи создателя и «убила» будущее iOS и macOS

Перспектива потерять компанию после отсутствия роста продаж отпугнёт от рисков изменений...

Потопа не будет: Антарктида спасет человечество от глобальной катастрофы

Апокалипсис отменяется. Скальный барьер под Южным полюсом защищает шельфовый ледник Росса...

Солнца может не стать: Учёные выяснили, что представляет собой Туманность «Кольцо»

Туманность «Кольцо» образуется, когда звезда умирает, поэтому астрономы прогнозируют...

Рак кожи не только от солнца? Найдены 3 причины, которые вызывают онкологию

Большую роль в возникновении рака кожи играет не только загар, но и недосып, а также...

$450 - не предел: Xiaomi «взвинтит» цены на Redmi K20 и K20 Pro

Рекордные продажи флагманов могут «ударить» по карману европейцев.

Диетологи предупреждают об опасности жира на животе

 Диабет и частые воспалительные процессы возникают из-за проблем с обменом веществ,...

Синдром токсического шока и ампутация ног: Девушка пострадала от использования тампонов

 Медики рекомендуют отказаться женщинам от данного средства гигиены. Это связано с тем,...
Новости партнеров
КОММЕНТИРОВАТЬ