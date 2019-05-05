Лучшая диета: Потеря 5 килограмм в неделю гарантирована

При этом оказывается не вред, а польза здоровью, и всё происходит в щадящем режиме.

Лучшая диета, которую активно используют военные, творит настоящие чудеса с фигурой человека, причем в течение короткого периода времени. Эксперт по вопросам питания Джо Лич говорит, что сидя на ней теряешь 5 килограммов в неделю, особо не напрягаясь. Для достижения положительного эффекта следует в первые три дня диеты соблюдать правило: употреблять не более 1400 ккал в сутки. На завтрак рекомендуется съедать кусочек тоста с двумя ложками арахисового масла и половину грейпфрута. На обед диетологи советуют тунца, одно яйцо, творог и крекеры. На ужин допускается белковая пища, например, мясо курицы или рыба с овощами.

Поощряется употребление большого количества воды при отказе от кофе, чая, молока и сахара. Через три дня диеты разрешается увеличить энергетическую ценность пищи до 1500 ккал в сутки. Подобный режим позволяет организму активно избавляться от лишнего жира в условиях дефицита времени. Например, девушка хочет приобрести привлекательный внешний вид к лету, а до открытия пляжного сезона остались считанные дни. В этом случае описанная диета – это лучший вариант.

После такого режима человек худеет за счет сокращения количества воды в организме. Для получения устойчивых результатов главное – не потерять приобретенную форму. Ради этого стоит регулярно следить за углеводами и калориями в пище. Иначе никакая диета не поможет, если после выхода из неё объедаться пончиками.

Перечисленные правила лучше всего подойдут тем, кто хочет достичь быстрого результата. Военная диета не рассчитана на длительный эффект. Она используется в том числе перед подготовками к спортивным соревнованиям, когда атлет не попадает в определенную весовую категорию и ему нужно сбросить несколько лишних килограммов.

Военная диета положительно воздействует на здоровье человека в отличие от «волшебных» таблеток для похудения. Не зафиксировано ни одного официального случая, когда бы она нанесла вред организму. Использовать эту диету можно в любом возрасте.