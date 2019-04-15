От работы не кони дохнут: Учёные назвали связь гипертонии и стресса на работе

Повышенный риск сердечно-сосудистых заболеваний и жёсткие трудовые будни провоцируют смерть, констатировали исследователи.

Жёсткая трудовая дисциплина и чёткие графики в совокупности с человеческими факторами, спорами приводят человека к эмоциональному выгоранию. Но учёные назвали связь гипертонии и стресса на работе, опубликовав экспертное мнение в Европейском журнале по профилактической кардиологии. Исследование показало, что стресс и нарушение сна повышают риск сердечно-сосудистых заболеваний, особенно среди людей с ранее существовавшими заболеваниями. Стресс и нарушение сна связаны с трехкратным риском сердечно-сосудистой смерти у сотрудников с высоким кровяным давлением (гипертония). Ранее исследователи экспериментально доказали более серьёзное влияние стрессовых факторов на людей с ранее существовавшими заболеваниями сердца, чем на здоровых людей. Карл-Хайнц Ладвиг, автор исследования и профессор Технического университета Мюнхена, сказал, что сон должен быть временем отдыха и восстановления энергетических уровней.

Выборка составила 1959 работающих людей возрастом от 25 до 65 лет с высоким кровяным давлением, без заболеваний сердца или диагноза диабет. Риск среди работников с повышенным артериальным давлением, которые испытывали только стресс на рабочем месте, был в 1,6 раза выше, в то время как у тех, кто имел только нарушения сна, он был в 1,8 раза выше. Как видно по данным учёных, от работы не кони дохнут, а умирают молодые люди. Учёный констатировал, что работодатели должны предлагать методы управления стрессом и релаксации для персонала с такими заболеваниями, как высокое кровяное давление.

Трудно сказать, чем может ещё обернуться не соблюдение правил чередования отдыха и работы, но исследователи говорят, что человек может получить даже апатию, потерю жизнерадостности и всё это может отразится на теле. То есть стресс приведёт к появлению покраснений на коже, головным болям и даже хронической усталости. При этом здоровым людям также не стоит пренебрегать отдыхом, профилактикой и сном.