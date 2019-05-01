Россиянам предложили заменить мясо на ягоды

Сегодня, 09:49 \\ Здоровье

Жирные продукты создают лишнюю нагрузку на желудочно-кишечный тракт.

Кандидат медицинских наук и диетолог Маргарита Королёва рассказала как россиянам лучше питаться летом. В жару нужно сократить потребление жирных продуктов и красного мяса. Заменить их можно на птицу и рыбу, ведь в рационе всё равно должен присутствовать белок.

В жаркую погоду на фоне обезвоживания организма существенно уменьшается количество слюны, замедляется работа пищеварительной системы. Жирные продукты лишь будут создавать лишнюю нагрузку на ЖКТ. Поэтому лучше перейти на более лёгкое питание. Летом в рационе должны присутствовать сезонные региональные ягоды, овощи и фрукты. По сути, специалисты предложили жителям страны заменить мясо на ягоды и фрукты.

Но при этом Маргарита Королёва не рекомендует слишком «налегать» на ягоды. Всё полезно в меру, считает специалист.

Также она дала советы, как правильно выбирать фрукты и ягоды на рынке. При покупке нужно спрашивать у продавца сертификаты качества. Это необходимо для того, чтобы понимать, что ягоды местные, а не привозные. Ведь в последних содержится большое количество пестицидов, которые несут огромную опасность для организма человека.

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Автор - Катерина Рождественская
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